وطنا اليوم:كشف مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان ان مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي برئاسة وزير الزراعة م. خالد الحنيفات قرر الموافقة على منح قروض من دون فوائد لمربي الابقار الذي تضررت مزارعهم بالاصابة بفايروس الحمى القلاعية لهذا العام والتى تم حصرها من خلال اللجان المختصة المشكلة بوزارة الزراعة.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذ في إجتماع 10/5/2023استكمالاً للاجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة بهذا الخصوص منذ بداية تفشي الفايروس وحتى حصر انتشاره والتزاما بدور مؤسسة الاقراض الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة اللازمة للمزارعين.

وبموجب القرار سيجري تحديد قيمة القروض بسقف اعلى بلغ (40) الف دينار، وحسب حجم الضرر لديه ليتمكن المزارعين من إعادة تأهيل مزارعهم، وذلك لشراء مستلزمات الانتاج الضرورة والمساهمه في دفع تكاليف استيراد الابقار من الخارج وحسب النسب المسموح بها

الى ذلك قالت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، الأحد، إن وزارة الزراعة “تتغاضى” عن تعويض مربي الأبقار عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب ما اسمته “جائحة” الحمى القلاعية.

وأضافت الجمعية، في بيان، أنهم سينفذون سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التدريجية، مشيرة إلى أن القطاع في “أسوأ حال”.

وأشارت إلى أنها نفذت وقفة احتجاجية السبت في الضليل، كما ستنفذ أخرى أمام وزارة الزراعة ومجلس النواب، لمطالبة وزارة الزراعة بالالتزام بوعودها، التي قطعها المسؤولون فيها على أنفسهم أمام ممثلي القطاع بتعويض المتضررين من جائحة الحمى القلاعية.

وحمّلت الجمعية وزارة الزراعة المسؤولية عن تفشي الحمى القلاعية، مضيفة أن الوزارة تنصلت من مسؤوليتها بتأمين المطعوم في الوقت المناسب، والتصرف السريع قبل دخول الفيروس إلى الأردن، وتفشيه في المزارع.

وقالت إن هناك مؤشرات كثيرة “كانت تؤكد أن الفيروس سيصل الأردن”، لكن الوزارة “ظلت إلى اللحظات الأخيرة صامتة، ولم تتحرك إلا بعد أن وقعت الكارثة”.