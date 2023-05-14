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ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين الأردنيين

منذ 4 ثواني
ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين الأردنيين

وطنا اليوم:أظهر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.59 بالمئة، ليصل الى النقطة 137.20 مقابل 133.73 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الارتفاع وفقا للتقرير الشهري، محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.63 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.65 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.56 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.
وأشار التقرير، الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر اذار من العام الحالي ليصل الى 137.99 مقابل 137.43 لنفس الشهر من للعام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.41 بالمئة.
وذكر، أن من أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 27.50 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.02 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 11.52 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة


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