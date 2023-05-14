إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

وطنا اليوم:قامت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء ، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية على محطات تحلية المياه ومصانع المياه المعدنية المعبأة بإغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 محطة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح اليوم الأحد، إن تلك الإغلاقات والإنذارات جاءت بسبب مخالفة المياه المعبأة للمواصفات النوعية والقياسية لمياه الشرب، مشيرا إلى قيام كوادر القسم بزيارة 113 مصدرا (عام- خاص) للمياه وجمع العينات وأجرى كشوفات لغايات الترخيص، حيث تم إنذار 17 بئرا لمخالفتها الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة وفقا لقانون الصحة العامة.

وأضاف، أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء قامت بزيارة 23 مصنعا للرقابة في مجال الصحة المهنية، حيث تم إغلاق ومخالفة مصنعين مخالفين وإنذار 9 مصانع أخرى لمخالفتها اشتراطات السلامة المهنية، كما تم مخالفة عيادة طبية واحدة وإنذار 8 عيادات أخرى بسبب مخالفتها اشتراطات وتعليمات إدارة وفرز النفايات الطبية.

وأشار الدكتور عبد الفتاح، إلى أن كوادر القسم قامت بإنذار 12 صالون تجميل لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة بحسب قانون الصحة العامة، فيما تم جمع 34 عينة من وحدات غسيل الكلى في المستشفيات العامة والخاصة، وجرى تنبيه 7 وحدات لتلافي السلبيات وتصويب أوضاعها.

واكد أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء قاموا بتكثيف الزيارات على المخابز والمحال الغذائية ومحال بيع الحلويات والعصائر للتحري عن اليود في الملح المستخدم وقياس نسبة فائض الكلورين في المياه المستخدمة وجمع العينات اللازمة.