تفاصيل مثيرة وجديدة عن حادث وادي السير المروع

وطنا اليوم:كشف أبو خلف، يعمل سائقا على ضاغطات النفايات في أمانة عمان تفاصيل حادث السير المروع في وادي السير.

وقال أبو خلف في حديث اذاعي، “أنا أعمل في الأمانة سائقا منذ 20 عاما، وأكره بعض التصرفات والامور في الدائرة التي اعمل فيها”.

وأضاف: “بالنسبة لحادث وادي السير الذي تسبب به ضاغطة تتبع لأمانة عمان، فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها ضاغطة من هذا النوع بحادث تدهور”.

وتابع: “الضاغطة التي تسبب بحادث وادي السير هي من نوع هونداي، وعادة ما يفلت فيها البريك”.

وبيّنَ: “هذه ثالث مرة تتدهور مركبة من ذات النوع، بسبب فلتان البريك”.

وأفاد: “في السابق، حدث حالتين تدهور لنفس النوع من الضاغطة وتوفي شخصان في الحادثين”.

وأوضح أن بعض المراقبين والمشرفين على الضاغطة في الأمانة يرفضون إجراء الصيانة اللازمة لها.

وأدى حادث تدهور ضاغطة في منطقة وادي السير إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين مساء الخميس، وفق ما أفاد مصدر أمني