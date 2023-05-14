وفاة المعلمة أمال الخالدي بحادث سير على طريق الحرارة

وطنا اليوم:توفيت معلمة أردنية إثر حادث سير مروع على طريق الحرارة – السعيدية في البادية الشمالية بمحافظة المفرق شرقي الأردن.

ونعت مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتوره فصل العيسى المعلمة “أمال محمد الخالدي”، وهي معلمة في مدرسة العاقب الثانوية للبنات.

وسيصلى عليها بعد صلاة ظهر اليوم الأحد في مسجد صبحا الكبير بمحافظة المفرق