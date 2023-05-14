نتائج مبشرة لمشروع التنقيب عن الذهب والزنك والنحاس في وادي عربة

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة امس السبت ان النتائج الأولية لمشروع التنقيب عن العناصر الأساسية في منطقة (سمرة الطيبة) بوادي عربة أظهرت وجود تراكيز جيدة لعناصر (الزنك والنحاس والرصاص والذهب).

جاء ذلك خلال تفقد الخرابشة لسير العمل بمشروعي (التنقيب عن العناصر الرئيسية) في (سمرة الطيبة) الذي تنفذه كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومشروع استكشاف النحاس في وادي ابوخشيبة الذي تنفذه شركة سولفيست التركية.

وقال ان لهذه الشواهد دلالة قوية على وجود تمعدن الكبريتيدات ذات القيمة الاقتصادية العالية مؤكدا ان الأعمال ما زالت مستمرة لتغطية جميع النطاقات المتبقية والتي تهدف لتحديد عمق وتراكيز العناصر المستهدفة للدراسة.

وأوضح الوزير الخرابشة ان مشروع التنقيب عن العناصر الفلزية وخاماتها في منطقة سمرة الطيبة/ بئر مذكور – وادي عربة بدأ في شهر كانون ثاني 2023 تماشيا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتحقيقا للهدف الاسترتيجي في زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.

وقال الوزير الخرابشة ان بعض الاعمال الاستكشافية أعطت تراكيز مرتفعة جدا لافتا الى ان الاعمال الاستكشافية تأتي تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج العمل المرتبط بها والتي اشارت وعرفت قطاع التعدين بانه من القطاعات ذات القيمة العالية.

وبهذا الخصوص قال ان الوزارة ومنذ مطلع عام 2022 وقعت للان 9 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة. متوقعا ان يرتفع عدد مناطق الاستكشاف حتى نهاية العام الى 15 منطقة.

وفيما يتعلق بمشروع الاستشكاف الخاص بشركة (سولفيست) التركية في منطقة ابوخشيبة قال الوزير الخرابشة ان الشركة وبعد أسبوعين من الان تستكمل دراسة الجدوى وتقدمها للوزارة وعلى ضوء الدراسة سيتم الانتقال الى مرحلة الاتفاق التنفيذي لافتا الى ان نتائج باقي الشركات إيجابية.

وعن تفاصيل مشروع الاستكشاف في (سمرة الطيبة) الذي تنفذه كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية قال مدير الدراسات في الوزارة الطاقة هشام الزيود ان الدراسات الجيوكيميائية والتنقيبية للمشروع تستهدف 25 كم2،وتم حفر 10 خنادق ومقاطع استكشافية بالإضافة الى خندقين مقترحين جاري العمل عليهما و3 أبار إستكشافية لافتا الى ان تحليل جميع العينات تم في مختبرات وزارة الطاقة و الثروة المعدنية بإستثناء فحص خام الذهب حيث تم ارسالها الى مختبرات SGS الكندية في جنوب افريقيا.

كما تم وفق الزيود جمع أكثر من 250 عينة منذ انطلاق المشروع، حيث تم جمع 81 عينة صخرية من المقاطع و الخنادق التي تم حفرها فضلا عن العينات التي تم جمعها من قبل قسم المسوحات الجيوكيميائية والتي بلغ عددها 109 عينة جمعت من المساقط المائية وعمل التحاليل اللازمة لها حيث تم استلام نتائج أكثر من 200 عينة.

من جانبه قال رئيس شركة (سولفيست) اندريه بوريسوف ان الشركة تقدمت بدراسة جدوى اقتصادية اولية عن خامات النحاس في منطقة ابو خشيبة بتكاليف رأسمالية وتشغيلية بلغت 480 مليون دولار واظهرت النتائج وجود احتياطي مقداره 117 الف طن وستقوم الشركة خلال المرحلة التنفيذية بتكثيف عمليات الاستكشاف متوقعا ان تتجاوز الاحتياطيات المليون طن.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت منذ مطلع العام الماضي 2022 ما مجموعه 9 مذكرات تفاهم لاستكشاف الثروات المعدنية في المملكة تشمل مذكرة استكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب جنوب المملكة الموقعة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية) في 12 كانون ثاني 2022 على ارض مساحتها 2400 كم مربع ولمدة عشر سنوات. واستكشاف الليثيوم في منطقة لسان البحر الميت الموقعة مع الشركة العربية للتعدين في شهر كانون اول 2022.

وفي شهر نيسان 2022 وقعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في ابوخشية وادي عربة على ارض مساحتها (20 كم) وفي غور فيفا جنوب البحر الميت على ارض مساحتها 25 كم ولمدة 12 شهرا.

كما وقعت الوزارة في شهر حزيران 2022 مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لاستكشاف الذهب بوادي ابوخشيبة /وادي عربة ولمدة 14 شهرا على ارض مساحتها 155 كم.

وفي شهر حزيران 2022 وقعت وزارة الطاقة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا على ارض مساحتها 78 كم مربع ولمدة 16 شهرا.

وبهدف وضع خارطة تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال التعدين وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر ن