رصد مركبة تسير بسرعة (215) على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم رصد مركبة خصوصي على الطريق الصحراوي تسير بسرعة 215 كلم بالساعة من خلال الكاميرات الثابتة على جوانب الطرق.

ووفق الدوريات الخارجية، فقد جرى التعميم على المركبة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق سائقها.