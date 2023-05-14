بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

فيديو أين ختم أردوغان حملته الانتخابية يثير تفاعلا

منذ ساعة واحدة
فيديو أين ختم أردوغان حملته الانتخابية يثير تفاعلا

 

وطنا اليوم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقاطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا، السبت، قبل بدء الانتخابات بالبلاد، صباح الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “صلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول، عشية الاستحقاق الانتخابي المقرر غدا الأحد، وفي حديثه للمصلين، دعا الرئيس التركي المسلمين للتكاتف والتعاضد دائما”، مشيرا إلى أن “العالم الإسلامي بأسره يتابع تكاتفكم وما يحدث في تركيا على وجه الخصوص.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:47

الأوهام الغامضة للدكتور جمال المصري

06:41

المؤتمر العام لحزب الأنصار الأردني ينتخب الرجوب أميناً عاماً للحزب بالأجماع

06:27

التربية تعدل على موعد الامتحانات

06:22

اليوم تنطلق الانتخابات التركية 60 مليون ناخب… من يتصدر استطلاعات الرأي

06:09

المياه توضح حول فيديو اثار الرأي العام الاردني

06:05

بن غفير يطالب بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية

06:00

التيار الوطني يعقد مؤتمره العام ومراد اميناً عام للحزب

05:56

‏لمن يُصوّت الأتراك اليوم ؟

05:51

القضاة يتحدث عن عشوائية اداء الحكومة والبراري يُعلق

23:16

القصف يتواصل رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ … لمن الضربة الاخيرة

22:43

في الثقافة الحزبية

22:06

ابوجنيب الفايز : الأردن بحاجة لاستدارة

وفيات

وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة