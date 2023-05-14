فيديو أين ختم أردوغان حملته الانتخابية يثير تفاعلا

وطنا اليوم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقاطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مسجد آيا صوفيا، السبت، قبل بدء الانتخابات بالبلاد، صباح الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “صلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول، عشية الاستحقاق الانتخابي المقرر غدا الأحد، وفي حديثه للمصلين، دعا الرئيس التركي المسلمين للتكاتف والتعاضد دائما”، مشيرا إلى أن “العالم الإسلامي بأسره يتابع تكاتفكم وما يحدث في تركيا على وجه الخصوص.