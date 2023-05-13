حين نجعل من ذكرى النكبة نكبات عذرا أيها الشهداء

بكر خازر المجالي

حلت بنا النكبة في عام 1948 ، وصنعها العرب انفسهم واليهود والانجليز معا ، ولا عجب ان يصنع اليهود والانجليز هذه النكبة ، أما ان يكون العرب الأكثر مساهمة ، هنا نتساءل كثيرا وقد نجد الإجابات الزائفة والأخرى المحيرة وغيرها الصادمة في هذا السياق ، ولا نجد بريئا في المعادلة الا النزر اليسير .

حرب فلسطين يتلخص فيها مسلسل الخيانة العربية والتواطؤ ، وتتعدد الحقائق التي ما كانت لتظهر حينها ، فالجميع هم بوجه المناضل الحريص على فلسطين والقدس ولكن بأكثر من قناع ،وندر وجه فلسطين الحقيقي ولكن لم نتساءل :

لماذا لم يحقق الجيش الأردني النصر في بعض عملياته حين كان الخذلان يواجهه من بعض العرب انفسهم ؟

لماذا قام الجيش بتقتير استخدام السلاح الرئيسي وهو المدفعية حين حجزت أو صادرت مصر شحنة المدافع والأسلحة والقذائف في قناة السويس في فترة اشتعال الحرب ؟

لا نعرف لماذا انسحب جيش القاوقجي دون سبب او سابق انذار من جبهة باب الواد واللطرون قبل يوم واحد من بدء الحرب ليقع الثقل فيما بعد على الجيش الأردني ؟

ولماذا لم يتمكن الجيش الأردني من إكمال احتلال النوتردام في القدس بعد أن وقفت قوات عربية تساند العصابات اليهودية ضد الهجوم الأردني الذي كان على وشك تحقيق النصر ؟

ولماذا رفض الجيش المصري المحاصَر في الفالوجة التعاون مع الجيش الأردني لفك الحصار وتحويل العدو من محاصِر الى محاصَر ؟.

لماذا لم يأخذ العرب تحذيرات الملك عبدالله الأول محمل الجد وهو يحذرهم بأننا اذا لم نتعامل مع قرار التقسيم بموضوعية فسنهزم ثانية وثالثة ورابعة ؟

كيف وقع الأردن في فخ جعله يتيه بين العقبة في أقصى الجنوب الى منطقة المثلث في شمال فلسطين حين أخلى الجيش العراقي مواقعه في جنين وحولها وعاد الى العراق ؟

لا نعرف قصة المرشرش الحقيقية وما كان دور القوة الأردنية “ج” بقيادة الإنجليزي برومنج ؟

لا نعرف بعد قصة الـ 22% من ارض فلسطين التي استولى العدو عليها وقد كانت مخصصة للعرب بقرار التقسيم ؟

ولماذا تم اقتطاع حوالي 25% من ارض قطاع غزة واضيفت للاحتلال وهي الشريط الجنوبي ؟

ما هو دور بلدة أبو غوش الموجودة في باب الواد في حرب فلسطين خاصة ضد الجيش الأردني ؟

كيف كان الجيش الأردني يقاتل بقواته جميعها التي كانت اربع كتائب فقط وتشكلت كتيبتان اضافيتان خلال الحرب بلا احتياط في الجبهة ويحقق الانتصارات ؟

اين هو الدور الفلسطيني في هذه الحرب الحريص على القدس وفلسطين دون التطرق للجهات السلبية الأخرى ؟

ما هي معاناة الملك عبدالله الأول من العرب ومن بعض ساسة فلسطين ؟

كيف حاول الملك عبدالله الأول اقناع العرب بعدم قبول الهدنة لأنها لصالح العدو وسافر الى الرياض وبغداد والقاهرة ولكن بدون أي جدوى واكتفى بحفلة لأم كلثوم نظمها الملك فاروق له ليترك الحفلة الى غرفة نومه وليعود في الصباح الى عمان خالي الوفاض ؟

وأخيرا أيها الشهداء الأردنيون في حرب فلسطين 48،

أيها القادة والضباط والجنود الأردنيون ،

انتهت النكبة وضاعت فلسطين، وتستمر بالضياع من قِبَلِ من كانوا ضد فلسطين في الحرب الزاعمين انهم من اجل فلسطين

وتبقى بطولاتكم وساما عربيا على صدور اهل الحق والشرف

ودماؤكم ايها الشهداء مشاعل حق وطهارة وكبرياء في سماء العروبة الصادقة العالية بعلو الشرف والأمانة

عذرا أيها الشهداء كنتم تتطلعون الى استمرار الصلاة في المسجد الأقصى

عذرا أيها الشهداء وقد انضمت اليكم بذات المصير والأسباب كوكبة شهداء 67 فقد تكرر السيناريو الذي جعلكم فقط تتيممون بالصلاة على سجادات كنتم تفترشونها في باحات الأقصى واكتفيتم بالفوتيك الذي تعطر بهواء القدس .

والنكبة تتواص :

ثقافيا

وسياسيا

وأدبيا

الألم كبير ويبقى التساؤل الأكبر :

هل نحن في نكبات تتواصل ؟؟؟؟