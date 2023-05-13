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نقابة العاملين في التعليم الخاص توضح بشأن انتهاء عقود المعلمين

منذ ساعتين
نقابة العاملين في التعليم الخاص توضح بشأن انتهاء عقود المعلمين

وطنا اليوم – أوضحت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أن الذي ينظم العلاقة بين الطرفين في المدارس الخاصة هو العقد الموحد، وهو عقد عمل محدد المدة، وتسري عليه الأحكام التي وردت في قانون العمل .

وأضافت النقابة في بيان صحافي اليوم، أنه في حال قام المعلم بالتوقيع على العقد لأول مرة، تكون مدة العقد 10 شهور، وفي حال قام المعلم بتجديد عقده لعام دراسي آخر في نفس المدرسة تصبح مدة العقد 12 شهر، تبدأ من تاريخ انتهاء العقد القديم.

وأشارت إلى أن، العقد تنتهي مدته إذا اتفق الطرفين على إنهائه، وفي حال عدم رغبة المعلم بتجديد العقد لعام دراسي آخر يجب عليه اشعار المدرسة بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد، وإذا لم يلتزم بذلك يعتبر العقد مجدد تلقائيا.

كما لفتت النقابة، أنه في حال عدم رغبة إدارة المدرسة بتجديد العقد مع المعلم لعام دراسي آخر يجب عليهم اشعار المعلم بذلك خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد وإذا لم تلتزم بذلك يعتبر العقد مجدد تلقائيا.


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