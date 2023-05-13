بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وزارة الاستثمار تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

منذ ساعتين
وزارة الاستثمار تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وطنا اليوم-ضمن خطط عمل وزارة الاستثمار والتي تتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى ترويج الفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات اقليمية ودولية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، شاركت وزارة الاستثمار في “منتدى القطاع الخاص” والذي إستضافته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي عقد من 11-13 مايو 2023م في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي حظي بالرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وضمن الجلسة الحوارية التي مثل فيها مدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري الوزارة تم عرض اخر التطورات واهم الاصلاحات التي انتهجتها الحكومة الاردنية بهدف تحسين وتعزيز واقع البيئة الاستثمارية، كما استعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر ان منتدى القطاع الخاص يهدف إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء وأيضاً إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء، والتواصل، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها الدول الأعضاء. ، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
حيث شهد المنتدى حضور و مشاركة وفود من 57 دولة عضو من 4 قارات، يمثلون كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:21

حل الأحزاب الدينية بين القبول والرفض

11:16

مذكرة تفاهم بين أورنج الأردن ومجموعة رؤيا الإعلامية لتدريب طلبة أكاديمية البرمجة في “رؤيا كيدز وتطوير الألعاب”

11:04

اسعار النفط تنخفض للاسبوع الرابع

11:03

السعايدة يؤكد أهمية دور الهيئة في تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بنقل المواد النووية والمشعة

10:29

“المدني الديمقراطي” يفند مزاعم الشرفات حول توجهاته.. واحتوى مقاله كثيراً من المُغالطات والتشويشِ

10:21

بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية بقيمة 9.9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2023

10:13

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

09:22

مثل المنطق بالفلسطينيين لا يليق…بقلم مصطفى منيغ /طنجة

22:40

في ظل استمرار الاشتباك العسكري…مساعي حثيثة لوقف التصعيد في غزة

20:50

نصرالله : مع كل حادثة تحصل يتم اتهام الحزب بتجارة الكبتاغون

20:36

شباب: العزوف عن المشاركة الحزبيّة يعزى إلى غياب الثقافة وعدم فهم التشريعات

20:27

رسالة من عمان لواشنطن: خففوا تدخلات الملحق التجاري .. لدينا إحتياجات ملحة

وفيات

وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة