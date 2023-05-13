وزارة الاستثمار تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وطنا اليوم-ضمن خطط عمل وزارة الاستثمار والتي تتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة الى ترويج الفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات اقليمية ودولية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، شاركت وزارة الاستثمار في “منتدى القطاع الخاص” والذي إستضافته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي عقد من 11-13 مايو 2023م في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي حظي بالرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وضمن الجلسة الحوارية التي مثل فيها مدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري الوزارة تم عرض اخر التطورات واهم الاصلاحات التي انتهجتها الحكومة الاردنية بهدف تحسين وتعزيز واقع البيئة الاستثمارية، كما استعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر ان منتدى القطاع الخاص يهدف إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء وأيضاً إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء، والتواصل، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها الدول الأعضاء. ، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.

حيث شهد المنتدى حضور و مشاركة وفود من 57 دولة عضو من 4 قارات، يمثلون كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.