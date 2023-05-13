مذكرة تفاهم بين أورنج الأردن ومجموعة رؤيا الإعلامية لتدريب طلبة أكاديمية البرمجة في “رؤيا كيدز وتطوير الألعاب”

وطنا اليوم-وقّعت أورنج الأردن ممثلة برئيسها التنفيذي، فيليب منصور، ومجموعة رؤيا الإعلامية ممثلة بمديرها التنفيذي، المهندس فارس الصايغ، مذكرة تفاهم جديدة مدّتها عام، لتوفير التدريب العملي لطلبة أكاديمية البرمجة من أورنج في وحدة رؤيا كيدز وتطوير الألعاب وغيرها من الأقسام، حيث يعدّ التدريب العملي في إحدى شركات التكنولوجيا العالمية متطلباً للتخرّج من برنامج الأكاديمية.

وتركّز هذه الاتفاقية على أكاديمية البرمجة التي وصلت نسبة التوظيف بين خريجيها إلى 80%، لما تقدّمه من مهارات متقدّمة في لغات البرمجة والمهارات الشخصية بأسلوب تفاعلي وفترة التدريب العملي التي تمكّن الطلبة من اكتساب الخبرة وتطبيق المهارات، بالإضافة إلى طلبة أكاديمية علم البيانات التي تعد امتداداً لأكاديمية البرمجة.

وإلى جانب تدريب الطلبة العملي، ستشارك مجموعة رؤيا الإعلامية في دراسات سوق العمل التي تهدف أكاديمية البرمجة من خلالها لتحديد مجالات التطوير والتحسين في منهاجها، سعياً لتعزيز فرص الشباب الوظيفية وتزويد سوق العمل بمبرمجين مؤهّلين.

وأكدت أورنج الأردن: “يسعدنا أن تستمر شراكتنا مع مجموعة رؤيا الإعلامية بما ينعكس إيجابياً على إثراء خبرات طلبة أكاديمية البرمجة. إنّ التدريب العملي أساسي ضمن برنامج الأكاديمية لدوره في ربط المتدرّبين بسوق العمل بشكل واقعي ومباشر”.

وحول أهمية دراسات سوق العمل، بيّنت أورنج الأردن: “نستمر في التطوير بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل عالمياً وتسهم شراكاتنا مع العديد من الشركات والمؤسسات في هذا الجانب في فهم ما يمكن تطويره، لأنّ الهدف التدريب من أجل التشغيل”.

من جهته أكدت مجموعة رؤيا الإعلامية ممثلة بمديرها التنفيذي، المهندس فارس الصايغ أن تلك الشراكة هادفة ومثمرة وتعد من الشراكات طويلة المدى في إطار سعي المجموعة لتقديم الخدمات المجتمعية.

وأضاف الصايغ أن هذه الشراكة تسعى لتوفير فرص عمل ضمن المجموعة وخاصة “رؤيا كيدز” حيث أبدت المجموعة التزامها بتوفير فرص عمل للشباب الأردني الطموح.

وأعربت لارا الصفدي مسؤولة وحدة رؤيا كيدز وتطوير الألعاب عن إيمانها بالشباب الأردني عن طريق منحهم فرص العمل والمشاركة في إثراء منصات كيدز والألعاب واكمال مهمة أورنج أكاديمي في تطوير الكوادر والمهارات الأردنية.

وتجمع الطرفان شراكة متميزة، إذْ قامت شركة الإنتاج الأردنية “The Show” ضمن مجموعة رؤيا الإعلامية بتجهيز استوديو رقمي بالكامل في قرية أورنج الرقمية بالعبدلي باسم “The Studio” لتدعم أورنج المشاركين في برامجها الرقمية والريادية وصناع المحتوى مجاناً، فضلاً عن تعاونهما في توفير تطبيق رؤيا كيدز للمحتوى المصمّم خصيصاً للأطفال لمشتركي أورنج إنترنت.