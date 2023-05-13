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اسعار النفط تنخفض للاسبوع الرابع

منذ 3 ثواني
اسعار النفط تنخفض للاسبوع الرابع

وطنا اليوم-*عامر الشوبكي

انهت العقود الاجلة للنفط اليوم الجمعة على انخفاض، وذلك للاسبوع الرابع على التوالي، حيث انخفض خام برنت 1% ليستقر عند 74 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس 1.1% ليستقر عند 70 دولاراً.
حيث تقرأ الاسواق بشكل اكبر مخاوف الركود الاقتصادي بعد بيانات التوظيف الامريكية الاعلى من المتوقع، مما يعطي اشارات باستمرار التشدد النقدي من الفدرالي الامريكي واسعار فائدة مرتفعة لفترة اطول، سواء في اوروبا او الولايات المتحدة التي تواجه عدم اليقين في معضلة سقف الديون والسياسة النقدية مع سعر دولار اقل، وقلق على مستقبل بعض البنوك، كما تتزايد المخزونات الامريكية التجارية من النفط، عدا المعروض النفطي في الاسواق مع استمرار انسياب النفط الروسي، وعودة وشيكة لتصدير 450 الف برميل يومياً من النفط العراقي عبر تركيا.

وترى الاسواق ان هذه العوامل تتفوق على انتعاش الطلب في الصين، ونية الولايات المتحدة اعادة تعبئة مخزوناتها الاستراتيجية، وتخفيضات اوبك بلس التي بلغت 3.67 مليون برميل من انتاجها اليومي، وذلك حتى الاجتماع الوجاهي القادم غي فيينا لوزراء الطاقة لمجموعة اوبك بلس في الرابع من يونيو القادم، لتحديد السياسة الانتاجية القادمة.


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