بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية بقيمة 9.9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2023

وطنا اليوم/المنامة، البحرين: أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023:

أنهى البنك الربع الأول بأرباح صافية بلغت 9.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وشهد صافي الربح وإجمالي الدخل التشغيلي نموًا مضاعفًا مقارنة بالعام الماضي. وجاء النمو في الدخل والربحية مستفيدًا من ارتفاع معدلات الفائدة بالإضافة إلى استقرار الأعمال الرئيسية للعملاء. وفي نفس الفترة، فاز البنك بلقب “أفضل مؤسسة مالية إسلامية في البحرين” ضمن برنامج جوائز جلوبال فاينانس العالمية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2023.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغتالأرباح الصافية9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان 8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 51.6٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت المصروفات التشغيلية 0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 88.9٪ مقارنة مع2.1 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية مع نسبة كفاية رأس المال قدرها 4٪.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “لقد بدأنا العام على أساس صلب مدعومٍ بخط أعمالً صحي اعتبارًا من عام 2022. لقد نمت أعمال عملائنا الأساسية بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وقد دعم ذلك الزيادة في المعدلات الربحية التي قدمت مزيدًا من الدعم للإيرادات. تم تعويض الدخل التشغيلي المرتفع جزئيًا من خلال نفقات كبيرة لمرة واحدة تتعلق بقضية قانونية قديمة. وعلى الرغم من هذه النفقات غير المتكررة، يسعدنا أنناختمنا الربع بربحية إجمالية أظهرت نموًا صحيًا بنسبة 12٪ على أساس سنوي.

كما نشعر بالفخر والامتنان لحصولنا على لقب “أفضل مؤسسة مالية إسلامية في البحرين” في برنامج جوائز جلوبال فاينانس العالمية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2023. إن مثل هذا التقدير المرموق يجدد التزامنا بالتميز في كل ما نقوم به “.

وفيما يلي ملخص أكثر تفصيلًا للنتائج المالية:

أداء الأعمال(فترة ثلاثةأشهر):

بلغتالأرباح الصافية للربع الأول 9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 8.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي.

بلغ صافي الدخل التشغيلي قبل خسائر الائتمان 8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 9.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

مخصصات الخسائر الائتمانية للفترة تمثلت في استرداد مخصص قدره2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع استرداد مخصص قدره2.0 مليون دولار أمريكي التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 0 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع2.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

الميزانية العمومية: