استشهاد قيادي كبير في الجهاد الإسلامي في غزة بضربة جوية

وطنا اليوم:قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي، إن قياديا كبيرا في الحركة استٌشهد في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة.

وانتُشل شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، مساء الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “القضاء” على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد الاسلامي إياد الحسني في شقة، وذكر أدرعي أن الحسني تولى منصبه خلفا لخليل البهتيني الذي استشهد في اليوم الأول من العدوان.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن “عمق العدو الإسرائيلي سيتلقى مزيدًا من الضربات؛ ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية”.

وأفادت مصارد محلية في المنطقة، بأن الطواقم الطبية انتشلت شهيداً ونحو 12 إصابة حتى اللحظة جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن ارتقاء 33 شهيداً، ونحو 110 إصابات، إضافة على هدم عشران المباني والمنشآت السكنية