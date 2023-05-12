خلال حفل أقامته النقابة العامة للعاملين في المناجم .. البوتاس العربية و الفوسفات الأردنية تحتفيان بعمالهما

وطنا اليوم:أقامت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، اليوم الخميس في مقر شركة البوتاس العربية في غور الصافي احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد العمال العالمي، وذلك تقديراً وتكريماً لموظفي شركتي البوتاس العربية والفوسفات الأردنية الذين يلعبون دوراً رئيسياً في تعزيز تنافسيتهما وترسيخ مكانتهما محلياً وعالمياً.

وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن/ رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، وعدد كبير من موظفي الشركتين.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات تحية اعتزاز وتقدير لكافة عمال الوطن، وللعاملين في شركات التعدين الأردنية بشكل خاص، مشيداً بأداء موظفي الفوسفات وعطائهم الدائم والمستمر في سبيل رفعة الشركة والسير بها دائما نحو الأفضل، ما عزز بشكل كبير حضورها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، وجعلها وجهة للعديد من الشركات العالمية المهتمة في صناعة الاسمدة والاستثمارات الهادفة؛ بما يعود بالفائدة على صناعة التعدين في المملكة، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأوضح الدكتور الذنيبات أن صناعة الفوسفات الأردنية تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق تطورات ملموسة في هذا القطاع وبشكل انعكس بشكل ايجابي على واقع القوى العاملة في هذه الصناعة.

وخلال الحفل، أعرب المهندس أبو هديب، عن بالغ اعتزاز وتقدير مجلس إدارة ” البوتاس العربية” للإدارة التنفيذية ولكافة الموظفين والعاملين فيها بمختلف وظائفهم ومستوياتهم الإدارية بمناسبة عيد العمال العالمي الذي صادف الأول من أيار الجاري، لافتاً إلى روح التعاون ووحدة العمل الجماعي التي تجمع بين العاملين في الشركة وإداراتها التنفيذية والتي أفضت إلى تحقيق ” البوتاس العربية” على مدار السنوات الماضية نتائج مالية متميزة جعلتها تتبوأ موقعاً متقدماً بين الشركات الأردنية والعالمية، مشيداً بروح العمل والتعاون المشترك القائم بين “البوتاس العربية” والنقابة العامة للعالمين بالمناجم والتعدين والإسمنت. وأضاف المهندس أبو هديب أن القطاع الصناعي في المملكة يعد واحداً من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق النمو المطلوب موضحاً أن خطط شركة البوتاس العربية المستقبلية تتماشى والأهداف الموضوعة لتطوير قطاع الأسمدة والتعدين في المملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور عن تقديره لكافة عمال الوطن “جنود الإنتاج” الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في تحقيق التقدم والازدهار للأردن ويعول عليهم لبناء مستقبل أفضل للبلاد، لافتاً إلى أن عمال الوطن هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومساهماتهم تعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى حرص ” البوتاس العربية” المستمر على دعم وتطوير رأسمالها البشري والاستثمار في الكفاءات وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم سعياً لزيادة مستويات الرضا الوظيفي فيها. كما أوضح الدكتور النسور أن قطاع الأسمدة والتعدين يعد واحداً من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي وفي إيجاد فرص العمل الفنية والمهنية عن طريق تعبئة الموارد الوطنية في المملكة، وأضاف الدكتور النسور أن خطط شركة البوتاس العربية المستقبلية مع بعض الشركات الأردنية العاملة في القطاع ستؤدي إلى الارتقاء في القيمة المضافة لصناعة التعدين في المملكة وبشكل يدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي للبلاد.

كما هنأ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عمال الوطن وجميع العاملين في قطاع التعدين بمناسبة يوم العمال العالمي، مثمناً الجهود التي يقوم بها منتسبي قطاع التعدين وفي مقدمتهم موظفو شركتي الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية في سبيل الارتقاء بالشركتين وتعزيز أدوارهما الاستثمارية والاقتصادية، مشيراً إلى دور الشركتين الكبير في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من حيث توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وفي دعم موظفيهما وتوفير بيئة عمل مثالية لهم عملت على تعزيز استقرارهم المعيشي وسلامتهم في أماكن العمل والإنتاج.

وفي نهاية الحفل، كرّم الدكتور الذنيبات نحو 20 موظفاً ممن أمضوا 25 عاماً في العمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، فيما كرّم المهندس أبو هديب عدد من موظفي شركة البوتاس العربية ممن أمضوا 25 عاماً فأكثر في العمل بالشركة .

وقدّم الفناطسة الشكر والتقدير الى شركة البوتاس العربية ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدعمها ورعايتها لحفل النقابة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وتجدر إلى أن شركتي الفوسفات والبوتاس تتبنيان استراتيجيات إدارة موارد بشرية طموحة تولي رأسمالهما البشري أولوية قصوى من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين وتزويدهم بالأدوات والدعم اللازمين لتعزيز الإنتاجية وتمكينهم من تحقيق الأداء المتميز.