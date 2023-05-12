خطأ تقني في فيسبوك.. احذر دخول أي بروفايل!

وطنا اليوم:تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من وجود خطأ تقني فيسبوك 2023 يرسل طلبات صداقة إلى الجميع فقط في حال دخولك إلى صفحة أي شخص عشوائي إلى فيسبوك Facebook وما زال هذا الخطأ Error موجوداً إلى هذه اللحظة، لذلك احذر دخول أي بروفايل!

انتشرت بوستات تحذيرية في صفحات ومجموعات وبروفايلات المنصة الاجتماعية فيسبوك حول عدم دخول بروفايل أي شخص إطلاقاً، حيث نبه ناشروا هذه البوستات أنهم لاحظوا خطأ تقني فيسبوك 2023 يقوم بإرسالة طلبات صداقة Friend requests إلى أي شخص كان تدخل إلى صفحته الشخصية في هذه الأثناء.

في الوقت الحالي لا يوجد مفر من حماية أنفسنا من خطأ تقني فيسبوك 2023 الذي يرسل طلبات صداقة إلى أي شخص نزور صفحته الشخصية على فيسبوك، سوى من خلال عدم الدخول إلى أي بروفايل مهما بلغت الحاجة، حفاظاً على صفحاتنا من عامة البشر أو طلبات الصداقة المزعجة، في حين أن شركة فيس بوك في هذه الأوقات تعمل على المشكلة، لا تنسى مشاركة المقال مع أصدقائك لتنبههم من الموضوع.

حتى اللحظة لا يوجد أي خبر يؤكد صحة حل فيسبوك لهذه المشكلة التقنية، لذلك على الجميع الابتعاد عن زيارة صفحات فيسبوك عشوائية لأي شخص كان ليحمي نفسه من طلبات الصداقة الغريبة والتي لم يقم بنفسه بإرسالها بل الفيسبوك قام بذلك، بمجرد دخولك إلى بروفايل ذلك الشخص، فياله من أمر غريب!