بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط سائق شاحنة متهور قادها عكس السير بشكل خطير

منذ 3 ثواني
ضبط سائق شاحنة متهور قادها عكس السير بشكل خطير

وطنا اليوم:أوقفت كوادر مكافحة التهريب في قسم الجنوب بمركز جمرك وادي اليتم في العقبة شاحنة كان سائقها يسير بسرعة عالية وبتهور وبعكس اتجاه السير، وفقا لشهود عيان.
وعطلت دوريات الجمارك حركة الشاحنة وتوقيفها وتنظيم السير تفاديا لحدوث كارثة على الطريق الصحراوي، لا سيما أنه يزدحم نهاية الأسبوع بالمسافرين والزائرين إلى محافظة العقبة، فضلا عن الشاحنات وناقلات النفط التي تسلكه.
وبحسب شهود العيان، فإن السائق قاد شاحنته بتهور وجنون بعكس اتجاه السير مرتكبا مخالفة مرورية واحدث هلع ورعب للقادمين باتجاهه ثم دخل على المسرب الصغير المخصص لتفتيش السيارات المغادرة من العقبة محدثا أضرارا كبيرة في الحواجز نتيجة سرعته الكبيرة وتهوره بالقيادة.
وحاول رجال مكافحة التهريب بمركز وادي اليتم إيقاف الشاحنة لكن سائقها رفض ذلك، ما دفع كوادر التهريب إلى ملاحقة السائق لمطاردته لمسافة تزيد عن 7 كم، ليتمكنوا من تعطيل حركة الشاحنة وإيقافها، وضبط سائقها والتحفظ عليه وعلى الشاحنة ثم تحويله إلى الجهات المختصة، بعد أن تبين أن الشاحنة محملة بالكبريت


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:44

بعد قيصر .. أمريكا تجهز قانونا جديدا لتهديد الدول التي تطبع علاقاتها مع الأسد

15:12

فاجعة جديدة .. 4 وفيات إثر تدهور ضاغطة نفايات لأمانة عمان

14:56

إعصار موكا يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم

14:50

دائرة النار تتسع ولا خطوط حمراء .. فتح الملاجئ في المستوطنات جنوب القدس بعد ضربها بـ 4 صواريخ

14:42

الحب لا يعرف عمرا .. زواج عروسين في دار للمسنين بسوريا

14:09

بمناسبة زفاف ولي العهد .. دورة تدريبية لـ60 شابة وشابة في كلية عمون الجامعية

13:54

الجهاد الإسلامي: قصف القــدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها

13:49

وفيات الجمعة 12-5-2023

13:46

كريشان: 320 مليون دينار ديون البلديات على المواطنين

13:44

في غياب الثقافة الحزبية!

13:42

السياحة : نحو 2 مليون زائر للمملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي

13:37

الأمن العام يحذر من الرياح المثيرة للغبار

وفيات

وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة