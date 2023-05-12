ضبط سائق شاحنة متهور قادها عكس السير بشكل خطير

وطنا اليوم:أوقفت كوادر مكافحة التهريب في قسم الجنوب بمركز جمرك وادي اليتم في العقبة شاحنة كان سائقها يسير بسرعة عالية وبتهور وبعكس اتجاه السير، وفقا لشهود عيان.

وعطلت دوريات الجمارك حركة الشاحنة وتوقيفها وتنظيم السير تفاديا لحدوث كارثة على الطريق الصحراوي، لا سيما أنه يزدحم نهاية الأسبوع بالمسافرين والزائرين إلى محافظة العقبة، فضلا عن الشاحنات وناقلات النفط التي تسلكه.

وبحسب شهود العيان، فإن السائق قاد شاحنته بتهور وجنون بعكس اتجاه السير مرتكبا مخالفة مرورية واحدث هلع ورعب للقادمين باتجاهه ثم دخل على المسرب الصغير المخصص لتفتيش السيارات المغادرة من العقبة محدثا أضرارا كبيرة في الحواجز نتيجة سرعته الكبيرة وتهوره بالقيادة.

وحاول رجال مكافحة التهريب بمركز وادي اليتم إيقاف الشاحنة لكن سائقها رفض ذلك، ما دفع كوادر التهريب إلى ملاحقة السائق لمطاردته لمسافة تزيد عن 7 كم، ليتمكنوا من تعطيل حركة الشاحنة وإيقافها، وضبط سائقها والتحفظ عليه وعلى الشاحنة ثم تحويله إلى الجهات المختصة، بعد أن تبين أن الشاحنة محملة بالكبريت