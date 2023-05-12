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فاجعة جديدة .. 4 وفيات إثر تدهور ضاغطة نفايات لأمانة عمان

منذ ساعة واحدة
فاجعة جديدة .. 4 وفيات إثر تدهور ضاغطة نفايات لأمانة عمان

وطنا اليوم:إرتفعت حصيلة وفيات حادثة طاحنة البيادر الذي وقع يوم أمس الخميس، لـ4 وفيات عقب وفاة احد المصابين فجر الجمعة متأثرًا بإصابته بالحادث.
يشار إلى أن الأردن شهد الأربعاء، حادثان دمويان راح ضحيتهما 12 شخصا وأصيب 14 آخرون، لترتفع حصيلة الراحلين في حوادث الطرق محليا إلى 28 خلال 11 يوما.
وفي 2022، سُجل في الأردن قرابة 170 ألف حادث نتج عنها 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة، بحسب بيانات مديرية الأمن العام، التي أحيت قبل أيام يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي


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