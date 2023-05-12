إعصار موكا يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم

وطنما اليوم:يواجه أكثر من مليون شخص خطرا جسيما بسبب إعصار”موكا” الذي يتجه نحو كوكس بازار في بنغلادش، أكبر مخيم للاجئين في العالم، وذلك بعدما تشتد قوته في خليج البنغال.

ويعتبر مئات آلاف اللاجئين الروهينغا الذين فروا من العنف في ميانمار في عام 2017، أكثر عُرضة للخطر، إذ يعيش الكثيرون منهم في ملاجئ ضعيفة وغير محمية من الرياح القوية وانهيارات الأرضية.

وتستعد السلطات في ميانمار وبنغلادش لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، ويحث السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية القريبة من مسار الإعصار.

ويُعتبر إعصار “موكا” الأول الذي يتشكل في الخليج هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة يوم الأحد في ولاية راخين غربي ميانمار بالقرب من الحدود البنغالية