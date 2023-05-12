دائرة النار تتسع ولا خطوط حمراء .. فتح الملاجئ في المستوطنات جنوب القدس بعد ضربها بـ 4 صواريخ

وطنا اليوم:قالت مصادر في القدس، إن إسرائيل فتحت الملاجئ في المستوطنات جنوب القدس، كما تم إجلاء المستوطنين كافة إلى الملاجئ في مستوطنة بيت شيمش تحديدا.

وتابعت : “هذه هي المرة الثالثة التي توقف فيها إسرائيل محادثات التهدئة، وبالتالي هذا يعني أنها وصلت إلى مرحلة لا تريدها، وهي المرحلة التي كان هناك ساسة إسرائيليون منهم زعيم حزب المعارضة يائير لابيد حذر من استمرار العملية العسكرية في غزة”.

وأشارت المصادر إلى أن جلسة المشاورات الأمنية بدأت برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمشاركة الجبهة العسكرية الداخلية؛ لتقييم الأوضاع بعد ضرب القدس بـ 4 صواريخ بحسب ما ورد في التحديثات الأخيرة، واعترضت منظومتا القبة الحديدية ومقلاع داوود اثنين منها

وقالت الجهاد الإسلامي خلال تصريحات للجزيرة: بأن قصف القدس رسالة مهمة على الجميع فهمها بأن ما يجري في القدس ليس بمعزل عن غزة .

كما وجهت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، رسالة عبر حسابها على (تليجرام): “وعدنا ووفينا ولا خطوط حمراء”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت ظهر اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت مصر بوقف محادثات التهدئة.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريخ نحو جبال القدس، إن “محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير”.