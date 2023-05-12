وفاة شاب إثر سقوطه من ارتفاع 10 أمتار في جرش

وطنا اليوم:ذكر أن شابًا يبلغ من العمر 23 عامًا توفي إثر سقوطه من ارتفاع 10 أمتار عن عمارة سكنية في محافظة جرش ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضح مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم أن الشاب وصل إلى مستشفى جرش الحكومي متوفيًا، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحادثة