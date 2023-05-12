الخزاعي : العديد من المتعثرين يرفضون سداد ما عليهم من ذمم مالية

وطنا اليوم:قال المحامي فيصل الخزاعي إن الحكومة لم تصدر قرار وقف العمل بأوامر الدفاع من فراغ, وإنما بعد دراسة مستفيضة مع كافة شرائح المجتمع والنقابات المهنية واللجنة القانونية في مجلس النواب إلى جانب ماصرحت به منظمة الصحة العالمية بعدم اعتبار جائحة كورونا من الحالات الطارئة.

الخزاعي توقع أن يكون هناك اكتظاظ في دوائر التنفيذ والمحاكم النظامية وتسويات, وبالفعل كان هناك تسويات أمام قاضي التنفيذ ما بين الدائن والمدين, بل وتم من خلال القضاة إصدار عقوبات بديلة لأمر الحبس,

وذكر الخزاعي أنه يوجد أشخاص تسعى لمنع وجود تسويات بين الدائن والمدين.

الخزاعي يعود ويكرر أنه يوجد العديد من المتعثرين تأبى سداد ما عليها من ذمم مالية في ظل إعطاء الحكومة مهلة طويلة وهي سنتين للسداد