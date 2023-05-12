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القيسي : أرقام السياحة في الأردن واعدة

منذ ساعتين
القيسي : أرقام السياحة في الأردن واعدة

وطنا اليوم:قال وزير السياحة مكرم القيسي، إن أرقام السياحة في الأردن واعدة وتظهر بنسبة زيادة كبيرة، في الثلث الأول من عام 2023.
وبين أن الدخل السياحي في الأشهر الأربع الأولى من عام 2022 وصل إلى نحو 630 مليون دينار، فيما وصل العام الجاري إلى 1.2 مليار دينار.
وأوضح القيسي أن عدد السياحة في الثلث الأول من العام الماضي بلغ مليون و50 ألف سائحا، فيما وصل الثلث الأول من عام 2023 حوالي 1.5 مليون سائح بارتفاع بلغ نحو 87 بالمئة.
وأضاف الجمعة، أنه من المتوقع أن تتجاوز أرقام السياحة في الأردن العام الحالي، الأرقام في عام 2019.
وأظهرالقيسي أن نجاح الوزارة يكمن في عودة السائح مرة أخرة إلى الأماكن السياحية التي زارها في الأردن والتي لم يزرها بعد .
وأشار القيسي إلى أن الأردن بدأ يتعافى من جائحة كورونا في عام 2021 ، إذ وصلت أرقام مؤشرات السياحة العام الماضي إلى الأرقام في 2019


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