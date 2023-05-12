وفاتان و6 إصابات بتدهور حافلة في بيادر وادي السير

وطنا اليوم:توفي شخصان وأصيب 6 آخرون في حادث تدهور حافلة مساء الخميس، بمنطقة وادي السير في العاصمة عمان، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وأضاف المصدر أنه تم اسعاف المصابين الى المستشفى، وإخلاء الوفيات، وفتح تحقيقا بالحادثة.

يشار إلى أن الأردن شهد الأربعاء،حادثان دمويان راح ضحيتهما 12 شخصا وأصيب 14 آخرون، لترتفع حصيلة الراحلين في حوادث الطرق محليا إلى 28 خلال 11 يوما.

كما أن المجلس الأعلى للسكان، استخلص في دراسة، أن الموت على الطرقات ثالث مسبّب للوفيات في الأردن بعد أمراض الدورة الدموية والسرطان، فيما يرجع نصف الحوادث تقريبا إلى مخالفة المسارب والأولويات والتتابع القريب