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شبهة جنائية بتفحم جثة بحريق منزل في إربد

منذ 5 ثواني
شبهة جنائية بتفحم جثة بحريق منزل في إربد

وطنا اليوم:اندلع مساء الخميس حريق داخل منزل في عمارة سكنية، في منطقة بيت راس بمحافظة اربد، نتج عنه وفاة احد الاشخاص تفحما نتيجة تعرضه للحرق، وفق ما أفاد مصدر أمني .
وأضاف المصدر، انه وقع مساء الخميس حريق في احد المنازل في منطقة بيت راس بمحافظة اربد.
ويرجح ان يكون سبب الحريق قيام أحد الاشخاص بحرق نفسه في منزله، وفق ما جاء في التحقيقات الاولية، ما أدى الى احتراق المنزل بأكمله حيث قامت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق كما قامت الاجهزة الامنية بالتواجد و فتح تحقيق بالحادثة و الوقوف على ملابساتها


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