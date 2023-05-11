بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

شاب أردني يحوّل القمامة إلى أعمال فنية

منذ 3 ثواني
شاب أردني يحوّل القمامة إلى أعمال فنية

وطنا اليوم:نجح شاب أردني في إبداع أعمال فنية مستخدماً القمامة التي يجمعها من الشوارع.
وأوضح أحمد الزواهرة أنه يجمع الأشياء المهملة مثل أجهزة التكييف والتلفزيون ويستخدمها في صنع أعمال فنية يعرضها في الهواء الطلق.
وقال الزواهرة إن كل أعماله الفنية كانت عبارة عن ونفايات ملقاة في الطرقات، مؤكداً أنه يعمل على جمعها وتحويلها إلى مناظر جمالية.
وأضاف أن إبداعاته تتنوع بين سيارات ودراجات ورجال آليين، مشيراً إلى أن ثمة أشياء أخرى ما زال يعمل عليها.
وأردف الشاب، البالغ من العمر 36 عاماً، أن مشروعه بدأ كمبادرة لجمع القمامة من جوانب الطرق، لكنه سرعان ما استلهم فكرة استخدام هذه الأشياء المهملة في تصنيع أعمال فنية.
وذكر أن أفكاره تأني من وحي الخيال، لافتاً إلى أنه يهوى الرسم منذ صغره، وأنه طوَّر الرسم على شكل مجسمات، بعمل بُعد ثلاثي للمجسم من دون ورق.
وتضم إبداعات الزواهرة مجسماً ضخماً مُقاماً على أرض فضاء في مسقط رأسه في مدينة الزرقاء كي يستمتع بها الناس مجاناً


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:07

بلدية معان تعيد تفعيل مصنع الحاويات لتحقيق وفر مالي

19:02

سلطة العقبة تنفي وجود تسريب غاز في المدينة

18:57

مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

18:48

المعشر : لا توجد فرصة لحل الدولتين وعلى عمّان أن تغير نهجها

16:34

حريق محدود بمستشفى الملك المؤسس في إربد

16:26

اللاعب موسى التعمري رسميا إلى مونبلييه الفرنسي

16:09

النقل تبحث مستجدات خطط مشروع المطار المستقبلية

15:49

كابوس مخيف .. اللاجئون السوريون يخشون توابع التطبيع مع الأسد

15:36

السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

15:04

النشامى يستعدون لمواجهة كوريا وماليزيا والبحرين في كأس آسيا

15:02

تهنئة بعيد ميلاد التوأم عنود وهند فريحات

14:57

صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي وبالتعاون مع مستشفى الايمان في عجلون‎‎

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله