شاب أردني يحوّل القمامة إلى أعمال فنية

وطنا اليوم:نجح شاب أردني في إبداع أعمال فنية مستخدماً القمامة التي يجمعها من الشوارع.

وأوضح أحمد الزواهرة أنه يجمع الأشياء المهملة مثل أجهزة التكييف والتلفزيون ويستخدمها في صنع أعمال فنية يعرضها في الهواء الطلق.

وقال الزواهرة إن كل أعماله الفنية كانت عبارة عن ونفايات ملقاة في الطرقات، مؤكداً أنه يعمل على جمعها وتحويلها إلى مناظر جمالية.

وأضاف أن إبداعاته تتنوع بين سيارات ودراجات ورجال آليين، مشيراً إلى أن ثمة أشياء أخرى ما زال يعمل عليها.

وأردف الشاب، البالغ من العمر 36 عاماً، أن مشروعه بدأ كمبادرة لجمع القمامة من جوانب الطرق، لكنه سرعان ما استلهم فكرة استخدام هذه الأشياء المهملة في تصنيع أعمال فنية.

وذكر أن أفكاره تأني من وحي الخيال، لافتاً إلى أنه يهوى الرسم منذ صغره، وأنه طوَّر الرسم على شكل مجسمات، بعمل بُعد ثلاثي للمجسم من دون ورق.

وتضم إبداعات الزواهرة مجسماً ضخماً مُقاماً على أرض فضاء في مسقط رأسه في مدينة الزرقاء كي يستمتع بها الناس مجاناً