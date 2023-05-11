سلطة العقبة تنفي وجود تسريب غاز في المدينة

وطنا اليوم:أكدت سلطة العقبة الخاصة أن كل ما أشيع عن تسرب غاز في المدينة لم يثبت له مصدرا، حيث لم ترصده محطات الرصد والعمل جار من خلال المتابعة على مدار الساعة عبر الرصد الهوائي.

وقال الناطق الرسمي باسم سلطة العقبة، إنه قد ورد بلاغ من الدفاع المدني عند الساعة العاشرة والربع من صباح الخميس يفيد بوجود رائحة غاز في عدة مواقع في مدينة العقبة مجهولة المصدر وأن هناك حالات هلع في مدرسة الشاملة والمدرسة الهاشمية،

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني والمحافظة لإجراء مسح ميداني فوري في جميع المناطق المدينة، إضافة إلى متابعة قراءات الملوثات الغازية اللحظية من خلال محطات الرصد الثابتة والمتنقلة

وبين المسح أن القراءات طبيعية وهي ضمن الحدود المسموحة وفق المواصفة القياسية الأردنية رقم ١١٤٠/٢٠٠٦ وتم التأكد بأن الرائحة المنتشرة في أجواء المدينة لا يوجد لها أي مصدر داخل مدينة العقبة

وبناء على المعطيات الصحية التي رافقت الحالة العامة فقد تم نقل عدد من الحالات ممن تملكهن الهلع نتيجة الرائحة، وتم الكشف اللازم وغادرت جميع الحالات المستشفى بصحة جيدة.

وبناء عليه فقد تم التواصل من الجهات المختصة بالعقبة مع المعنيين في مدينة إيلات المحاذية للعقبة بغية تعقب أي مصادر لتسرب الغاز من جهتها، حيث كان اتجاه الرياح جنوبي غربي.

من جهتها قامت فرق الدفاع المدني ومديرية البيئة التابعة لسلطة العقبة والصحة والأجهزة التابعة لمحافظة العقبة بتعقب المؤشرات العامة، والتي أثبتت قياسات محطات الرصد المتحركة والثابتة في مدينة العقبة أنها ضمن المواصفة القياسية الأردنية، وأن رائحة الغاز لا تشكل أي خطورة على الصحة.

وستبقى كوادر السلطة على أهبة الاستعداد لإجراء المسوحات في كافة مناطق العقبة وأخذ القراءات الدقيقة لرصد الهواء عبر الأجهزة عالية الكفاءة