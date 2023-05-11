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حريق محدود بمستشفى الملك المؤسس في إربد

منذ ساعة واحدة
حريق محدود بمستشفى الملك المؤسس في إربد

وطنا اليوم:نشب حريق محدود مساء اليوم في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في قسم الاطفال في الطابق الرابع
وبحسب مصدر أمني، فإنه وقع حريق في القسم الرابع في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بالطابق الرابع جناح A و اشار المصدر ذاته انه فرق الدفاع المدني شرق اربد تعاملت مع حادث الحريق في المبنى حيث قامت باخلاء الطابق الرابع من الاطفال وبطرد الدخان منه كونه كان كثيف جدا و العمل على تهويته مؤكدا انه لا يوجد اصابات او اية حالات محاصرة
و بين المصدر ان الاجهزة الامنية تواجدت في المكان و تعمل على فتح تحقيق بالحادثة


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