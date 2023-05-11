النقل تبحث مستجدات خطط مشروع المطار المستقبلية

وطنا اليوم:بحث وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مع رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المطار الدولي، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، فيرناندو ايتشيجاراي، مستجدات الخطط المستقبلية لمشروع المطار.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، ناقش الطرفان الخطط الاستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين، ورفع القدرة التنافسية للمطار لجلب أعداد أكبر من خطوط الطيران.

كما بحثا عددا من الأمور التشغيلية لمطار الملكة علياء الدولي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بالمطار الذي يعد البوابة الرئيسة للمملكة.

وشدد أبو السمن خلال اللقاء على أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى لتشجيع الاستثمار.