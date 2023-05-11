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السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

منذ ساعتين
السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

وطنا اليوم:كشفت السلطات السعودية الخميس عن إحباط محاولة أكثر من 460 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية قطع غيار وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة مع الأردن.
وأوضحت أن المواد المخدرة كانت مخبأة في تجاويف “قطع الغيار” محمولة على إحدى الشاحنات، مؤكدة أنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 4 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت الداخلية السعودية مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة السعودية


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