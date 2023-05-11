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تسرب غاز مجهول المصدر يصيب طالبات بمدرستين بالعقبة

منذ 4 ثواني
تسرب غاز مجهول المصدر يصيب طالبات بمدرستين بالعقبة

وطنا اليوم:أكد مدير تربية محافظة العقبة الدكتور عودة الضرابعة، إصابة 9 طالبات ومعلمة بحالات اختناق جراء تسرب غاز في مدرستين متجاورتين.
وقال الضرابعة، إنّ مصدر تسرب الغاز ليس معروفاً حتى الآن، وطال مدرستي العقبة الثانوية للبنات والهاشمية المتجاورتين.
وأشار إلى أنّ محافظة العقبة شكلت لجنة للوقوف على أسباب الحادث ومصدر التسرب.
وحول الحالة العامة للمصابات، بين أنّ 7 طالبات خرجن من المستشفى بعد إسعافهن وتبقى طالبتين ومعلمة واحدة سيخرجن خلال فترة قصيرة


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