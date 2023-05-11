بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مصر تستعد لبناء مدينة كبيرة للذهب وبيع 10% من أشهر شركاتها

منذ 4 ثواني
مصر تستعد لبناء مدينة كبيرة للذهب وبيع 10% من أشهر شركاتها

وطنا اليوم:قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصة إضافية قدرها 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة خلال الشهر الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر أن الشركة ستبدأ تلقي طلبات الشراء، وبخاصة من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وأوضحت وكالة بلومبرغ أن الحكومة المصرية حددت سعر استرشادي للطرح عند مستوى 22,25 جنيها بخصم يبلغ 3,8% عن آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات في البورصة والذي يصل إلى 23,14 جنيها للسهم.
وذكرت أنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي المصرية للاتصالات للتعليق على هذه الأنباء، في حين رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليق عليها.
وأشارت إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في مارس الماضي هو أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الحكومة تملك 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كليا أو جزئيا وعددها 32 شركة.
كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة الهاتف المحمول فودافون-مصر والتي يدرس المسئولون بيعها كليا أو جزئيا لمستثمرين من دول الخليج.
الى ذلك قال مساعد وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، إن هناك مدينة كبرى للذهب وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط سيتم افتتاحها في مصر.
وأشار عشماوي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مدينة الذهب ستكون على مساحة 100 فدان من المقرر إنشاؤها قريبا، وستتواجد بها أماكن للمعيشة وستكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا بأن: الجهاز يعمل حاليا على إضافة الذهب إلى بورصة السلع.
وأضاف مساعد وزير التموين، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم المعروض من الذهب واستقرار السعر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن افتتاح مدينة الذهب قريب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي سياق متصل كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، تفاصيل القرار الحكومي بموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.
وأفاد عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية أمس: بأن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.
وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا بأن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:33

الصفدي: استقرار سوريا سينعكس إيجابياً على المنطقة

14:31

وزير الخارجية: حل الدولتين يقوَّض وأصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدواه

13:56

بشرى سارة من الحكومة للمدينون بأقل من 5 آلاف دينار

13:47

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

13:42

قفزة في أعداد الزوار القادمين إلى المملكة

13:40

3.71% معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

13:35

زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت

13:33

اشتعال عدة سيارات بعد انفجار كبير وسط مدينة ميلانو

12:39

20 وفاة في الأردن نتيجة حوادث سير بأسبوع واحد

12:21

وقفة احتجاجية للمهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة

12:06

بتهم الاستثمار الوظيفي.. السجن ١٠ سنوات لرئيس مجلس ادارة سابق و١٢ سنة لنجله

11:58

النائب العتوم يطالب الحكومة برفع تصنيف جواز السفر الأردني

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله