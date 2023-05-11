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ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-05-11 10:31:52Z | | zé

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في مديرية الاحواض المائية وبالتعاون مع المنسق الأمني و وزارة الداخلية و كوادر الامن العام والدرك وبالتنسيق مع مدعي عام الرمثا ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / طريق حوارة محافظة اربد اثناء تواجدها في مزرعة بهدف حفر بئر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.
وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة في احدى مناطق الرمثا حيث تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع الداخلية والامن العام والدرك والمدعي العام وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع في ساعة مبكرة من صباح الخميس وتم ضبط الحفارة نوع دق المحملة على سيارة شحن مرسيدس سطحة وازالة كافة الاعمال وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتقوم الاجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.
واكدت سلطة المياه على ان حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة


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