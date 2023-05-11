بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

قفزة في أعداد الزوار القادمين إلى المملكة

منذ ساعة واحدة
قفزة في أعداد الزوار القادمين إلى المملكة

وطنا اليوم:ارتفعت أعداد الزوار القادمين إلى الأردن “بشكل ملحوظ” خلال الثلث الأول من العام الحالي ليسجل مليوني زائر، وفق جمعية الفنادق الأردنية.
وأكدت الجمعية، أن أعداد الزوّار شهدت ارتفاعا في الثلث الأول بنسبة 87.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أيضا أعداد زوار المبيت خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.7% لتصل إلى 1.5 مليون زائر، بحسب الجمعية.
ووفق الجمعية، حقق زوار اليوم الواحد ارتفاعاً بنسبة 137% لنفس الفترة بما يعادل 360.313 ألف زائر.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

تسرب غاز مجهول المصدر يصيب طالبات بمدرستين بالعقبة

14:39

مصر تستعد لبناء مدينة كبيرة للذهب وبيع 10% من أشهر شركاتها

14:33

الصفدي: استقرار سوريا سينعكس إيجابياً على المنطقة

14:31

وزير الخارجية: حل الدولتين يقوَّض وأصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدواه

13:56

بشرى سارة من الحكومة للمدينون بأقل من 5 آلاف دينار

13:47

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

13:40

3.71% معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

13:35

زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت

13:33

اشتعال عدة سيارات بعد انفجار كبير وسط مدينة ميلانو

12:39

20 وفاة في الأردن نتيجة حوادث سير بأسبوع واحد

12:21

وقفة احتجاجية للمهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة

12:06

بتهم الاستثمار الوظيفي.. السجن ١٠ سنوات لرئيس مجلس ادارة سابق و١٢ سنة لنجله

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله