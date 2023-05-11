قفزة في أعداد الزوار القادمين إلى المملكة

وطنا اليوم:ارتفعت أعداد الزوار القادمين إلى الأردن “بشكل ملحوظ” خلال الثلث الأول من العام الحالي ليسجل مليوني زائر، وفق جمعية الفنادق الأردنية.

وأكدت الجمعية، أن أعداد الزوّار شهدت ارتفاعا في الثلث الأول بنسبة 87.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أيضا أعداد زوار المبيت خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.7% لتصل إلى 1.5 مليون زائر، بحسب الجمعية.

ووفق الجمعية، حقق زوار اليوم الواحد ارتفاعاً بنسبة 137% لنفس الفترة بما يعادل 360.313 ألف زائر.