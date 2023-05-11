بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت

منذ ساعة واحدة
زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت

وطنا اليوم:أعلنت شركة زين الأردن عن كونها راعي الاتصالات الحصري لسباق أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت، وذلك في إطار رعايتها لأبرز الفعاليات التي تقام في المملكة للمساهمة في التشجيع على الرياضة وتنشيط الحركة السياحية.
وبينت زين أن رعايتها لهذا الحدث الذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات، تأتي في مستهل أجندتها الصيفية التي تضم أضخم وأهم الأحداث والفعاليات التي تحتضنها المملكة خلال موسم الصيف، إذ تحرص الشركة على المساهمة في دعم المجتمع المحلي وتشجيع الحركة الرياضية والسياحية والفنية والثقافية، ورعاية الفعاليات المختلفة التي تحظى بإقبال وحضور لافت من مختلف فئات المجتمع ومن جميع الأعمار.
واشتملت رعاية زين على دعم السباقات الرئيسية الثلاث التي ستنطلق صباح الغد في البحر الميت، إضافة إلى سباق الأطفال الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، والتي تحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يعد هذا الحدث من الأحداث التي تضع الأردن على الخارطة الرياضية والسياحية على مستوى العالم.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:39

مصر تستعد لبناء مدينة كبيرة للذهب وبيع 10% من أشهر شركاتها

14:33

الصفدي: استقرار سوريا سينعكس إيجابياً على المنطقة

14:31

وزير الخارجية: حل الدولتين يقوَّض وأصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدواه

13:56

بشرى سارة من الحكومة للمدينون بأقل من 5 آلاف دينار

13:47

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

13:42

قفزة في أعداد الزوار القادمين إلى المملكة

13:40

3.71% معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

13:33

اشتعال عدة سيارات بعد انفجار كبير وسط مدينة ميلانو

12:39

20 وفاة في الأردن نتيجة حوادث سير بأسبوع واحد

12:21

وقفة احتجاجية للمهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة

12:06

بتهم الاستثمار الوظيفي.. السجن ١٠ سنوات لرئيس مجلس ادارة سابق و١٢ سنة لنجله

11:58

النائب العتوم يطالب الحكومة برفع تصنيف جواز السفر الأردني

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله