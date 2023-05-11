20 وفاة في الأردن نتيجة حوادث سير بأسبوع واحد

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي ابراهيم سليم مسيس إن 20 حالة وفاة بسبب حوادث السير سجلت خلال الأسبوع الحالي .

وأضاف اليوم الخميس أن السبب الأول لوفيات الشباب من عمر ( 15 – 25) عاماً حوادث السير .

وأشار أن 25% فقط من السائقين في الاردن يضعون حزام الأمان خلال القيادة منوهاً أن عدد الوفيات بسبب حوادث السير انخفضت خلال الثلاثة أعوام السابقة إلا أن عدد الحوادث زادت .

وأكد أن الحل للحد من حوادث السير يجب أن يكون العمل بشكل تشاركي بين الجهات المعنية وذلك بالرقابة على صيانة المركبات وصيانة الطرق