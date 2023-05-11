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بتهم الاستثمار الوظيفي.. السجن ١٠ سنوات لرئيس مجلس ادارة سابق و١٢ سنة لنجله

منذ 3 ساعات
بتهم الاستثمار الوظيفي.. السجن ١٠ سنوات لرئيس مجلس ادارة سابق و١٢ سنة لنجله

وطنا اليوم:في قضية اقتصادية مضى عليها ١٢ عام حسمت الهيئة القضائة السابعه المتخصصة بجنايات الفساد بتجريم رئيس مجلس ادارة سابق لاحدى الشركات المساهمة العامة بالسجن بالاشغال المؤقتة ١٠ سنوات ولنجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمهما بالتضامن ١٤٧ مليون دينار .
وبين القرار الذي نطق الحكم فيه والتي ترأس هيئتها القاضي سليمان الهوواشه وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور القاضي محمد بني طه قبل قليل ان عدد المتهمين في هذه القضية التي حولت للقضاء عام ٢٠١١ فيها ١٩ متهم منهم اجروا مصالحات مالية ومنهم سقطت بالعفو العام .
وجرم رئيس مجلس الادارة السابق لشركة ” انفست” بالسجن ١٠ سنوات وتغريمه ٤٦ مليون دينار وتجريم نجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمه ٤٩ مليون دينار والزامهم متضامنين بمبلغ ٥٢ مليون دينار حيث ان هذا القرار قابلا للاستئناف .
وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم بالاستثمار الوظيفي والتدخل بالاستثمار الوظيفي وتهمة الاحتيال على المساهمين.
وتبين حيثيات القضية ان الجرائم التي ارتكبها الاثنان التلاعب ببيع اسهم لشركات فرعية تعود لهم وشراء اسهم شابها مخالفات ادارية ومالية
وبهذا الحكم القابل للاستئناف اغلقت احدى اقدم القضايا للشركة المساهمة العامة والتي احتوت على قرابة ٥٠ الف ورقة وعشرات الملفات والتي بذلت الهيئة القضائية جهود جبارة من اجل حسمها واعادة الحقوق لاصحابها


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