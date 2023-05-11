تفاصيل جديدة حول عشرينية انهت حياتها من أعلى جسر عبدون

وطنا اليوم:كشف مصدر مقرب من التحقيق في حادثة انتحار عشرينية من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان، الاثنين عن الدوافع التي أجبرتها على التخلص من حياتها، وكذلك كشف تفاصيل مؤلمة في حياتها أجبرتها على الانتحار.

وقال المصدر إن الفتاة حاولت التخلص من حياتها مرارا إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، مشيرا إلى أنها تعيش في منزل عمها لكونها “يتيمة”، وتعاني من مرض نفسي.

رسالة نصية

وأضاف المصدر أن الفتاة (21 عاما) طالبة في الثانوية العامة، وكانت قد انقطعت عن الدراسة إلا أنها عاودت لاستكمالها.

وأوضح أن الفتاة أرسلت رسالة نصية عبر تطبيق “الواتساب” إلى عمها قبيل انتحارها، أشارت خلالها إلى رغبتها بالانتحار، وكتبت “أنا سأنتحر”.

تشريح الجثة

وتبين في تشريح الجثة وجود إصابات لمحاولات انتحار سابقة، آخرها إلقاء نفسها ما تسبب بإصابات على شكل ندب خطية متوازية، بحسب أطباء شرعيين الذين أكدوا أن أن هناك آثارا التئامية لجروح قطعية ترددية.

وألقى أكثر من 400 شخص، نفسه من أعلى جسر عبدون الذي افتتح في عام 2002، لتنتهي حياتهم بارتطامهم على الأرض بعد السقوط من ارتفاع 45 مترا عن أدنى نقطة في وادي عبدون.