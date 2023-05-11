1.77 مليون حركة دفع فوري عبر البنوك في نيسان

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي مستخدمي نظام الدفع الفوري (كليك) في الأردن في نهاية نيسان الماضي، إلى 721 ألف عميل، مقارنة مع 678 ألفا في آذار الذي سبقه، وبزيادة 6.3%، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، جرى تنفيذ مليون و770 ألف حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك، مقارنة مع مليون و700 ألف حركة في آذار الماضي وبارتفاع نسبته 3.9%.

وأظهر التقرير أن مليون و600 ألف حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 91% من حجم الحركات وبقيمة 368.8 مليون دينار، و154.7 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 9% وبقيمة 37.2 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 173 دينارا أردنيا.

وأشارت إلى أن قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري بلغت الشهر الماضي 306 ملايين دينار، مقارنة مع 298 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 2.7%.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص”، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني