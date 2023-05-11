بدعم من صناعة عمان .. مشاركة أردنية في معرض للمستلزمات الطبية بكازاخستان

وطنا اليوم:يشارك وفد صناعي أردني من شركات صتاعية تعمل في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، في النسخة الـ 28 من معرض (KIHE 2023) وهو معرض متخصص بالمستلزمات الطبية يقام في مدينة الماتي بكازاخستان، ويحظى بمشاركة دولية واسعة.

ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الاردن الدكتور فادي الأطرش اكد على اهمية المشاركة الأردنية في هذا المعرض، والتي تأتي بدعم من غرفة صناعة عمان، وتعتبر الاولى من نوعها، حيث لم يسبق لشركات اردنية ان شاركت في الدورات السابقة له، موضحا ان هذه المشاركة بهدف التعرف على اسواق اسيا الوسطى، والفرص التصديرية المتاحة لدخول المنتجات الأردنية لهذه الاسواق الواعدة، معربا عن أمله ان يتم خلال هذا المعرض عقد صفقات تجارية ناجحة للشركات الصناعية الاردنية المشاركة.

واضاف الدكتور الاطرش ان قطاع المستلزمات الطبية الأردني يعتبر احد القطاعات الفرعية للصناعات الدوائية، ويمتاز بتنوع وجودة منتجاته، وتبلغ صادراته حوالي 75 مليون دولار سنويا، فيما تبلغ مبيعاته المحلية حوالي 42 مليون دولار، وتشمل منتجاته المعقمات والمطهرات والكمامات والكواشف الطبية والسماعات والبصريات والمكملات الغذائية والفيتامينات واجهزة تقويم الأسنان والمستهلكات الطبية.