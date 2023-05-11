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اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وغرفة صناعة اربد لتوفير 100 فرصة عمل

منذ 50 ثانية
اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وغرفة صناعة اربد لتوفير 100 فرصة عمل

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة اربد ومؤسسة للتدريب المهني اتفاقية تعاون في اطار برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل تستهدف توفير فرص عمل الى 100 شاب وفتاة في قطاع الالبسة والمحيكات.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في غرفة صناعة اربد اليوم ووقعها عن الغرفة رئيسها هاني ابو حسان وعن المؤسسة مديرها العام المهندس احمدالغرايبة على خضوع المتدربين لفترة تدريب في معاهد التدريب المهني التابعة للمؤسسة تليها فترة تدريب عملي في مصانع الالبسة والمحيكات في مدينة الحسن الصناعية.
كما نصت على ان يتم استقطاب المتدربين من الاردنيين والسوريين من خلال الاعلان عنها عن طريق الغرفة على ان تكون مدة الاتفاقية سنة قابلة للتجديد.
وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني ان قطاع الالبسة والمحيكات ومهنة الخياطة من القطاعات والمهن الواعدة التي تستوعب الكم الاكبر من العمالة وان الهدف من توسيع مظلة التدريب المهني في هذا المجال اتاحة الفرص للعمالة المحلية بالاحلال بدل العمالة الاجنبية التي تستاثر بالحجم الاكبر من العمالة في هذا القطاع.
واكد ان برانامج العمل المنتهي بالتشغيل هو احد اهم روافع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة البطالة بالتركيز على التدريب والتاهيل المناسب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص المشغل الاكبر للعمالة المحلية.
وبين الغرايبة ان نسبة التشغيل في برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل وصلت الى 51 بالمئة وفي يعض المهن زادت عن 90 بالمئة خصوصا في مجال الخياطة والمحيكات لافتا لى ان المؤسسة توفر قاعدة بيانات لغرف الصناعات والمؤسسات ذات العلاقة وهي تمثل حلقة وصل بين الباحثين عن العمل والقطاعات التشغيلية المختلفة.
واشارالغرايبة الى ان المؤسسة تنتشر من خلال 35 معهدا تدريبياعلى مستوى المملكة ودربت اكثر من 400 الف شاب وشابه منذ انشائها عام 1976 مؤهلين بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.
من جانبه اكد رئيس غرفة الصناعة على ان الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص تصب بمصلحة الطرفين والوطن بشكل عام نظرا لانعكاس اثاره الايجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
واوضح ابو حسان ان الاتفاقية تنص على توفير التدريب اللازم والمنتهي بالتشغيل بعد اكتمال الدورة التدريبية في المراكز والمصانع والخضوع لامتحانات تنافسية تستهدف توفير فرص عمل الى 100 شاب وشابه في مجال الخياطة والمحكيات في مصانع الالبسة المنتشرة في اربد مشيدا بالتعاون الذي تبديه مؤسسة التدريب المهني في هذا الجانب والتسهيلات التي تقدمها لتامين المدربين الاكفياء.
وقال ان هذه الاتفاقية تعد باكورة تعاون بناء بين الغرفة والمؤسسة لمزيد من الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة لجهة انتاج المزيد من فرص العمل لابناء الوطن في اطار الجهود التشاركية لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وخدمة الاقتصاد الوطني لافتا الى ان الاتفاقية مدعومة من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

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