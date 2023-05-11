الأمن يكشف سبب حادث نزول العدسية المروع

وطنا اليوم:قالت إدارة السير المركزي اليوم الخميس ان فقدان كوابح مركبة الشحن أثناء المسير وعدم تفقدها قبل الحركة المسبب الرئيس لحادث نزور العدسية يوم امس.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قد قال أمس الأربعاء، إنَّ الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى إلى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بـ 3 مركبات في منطقة نزول العدسية.

وأشار السرطاوي إلى أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وبحسب السرطاوي عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى،والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير