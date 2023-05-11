بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن يكشف سبب حادث نزول العدسية المروع

منذ 5 ثواني
الأمن يكشف سبب حادث نزول العدسية المروع

وطنا اليوم:قالت إدارة السير المركزي اليوم الخميس ان فقدان كوابح مركبة الشحن أثناء المسير وعدم تفقدها قبل الحركة المسبب الرئيس لحادث نزور العدسية يوم امس.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قد قال أمس الأربعاء، إنَّ الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى إلى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بـ 3 مركبات في منطقة نزول العدسية.
وأشار السرطاوي إلى أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
وبحسب السرطاوي عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى،والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:44

مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية

06:32

العدوان قد يواجه عقوبة السجن من 7-9 سنوات وهذا الشرط لعشيرته لاطلاق صراحه.. تحقيقات مع 9 أشخاص مقربين منه

06:13

العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء

05:56

السفير السعودي لدى الاردن يغرد: اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد

22:32

الاردن نموذجاً في الاشتمال المالي لدى الاتحاد البريدي العالمي

21:35

العاملون على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بلا حقوق

20:40

إقرار استمرارية تخصصات جامعية (أسماء)

20:08

الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004

19:58

اغلاق جزئي لطريق العدسية باتجاه البحر الميت

19:35

بانتظار الموافقات الرسمية .. مبادرة لانشاء مأوى للأفاعي السامة في الأردن

19:29

واتساب يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين

19:22

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير البطاينة

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023