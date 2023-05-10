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الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004

منذ ساعة واحدة
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إحدى فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، تمكّنت من كشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004 م ،إذ عُثر في حينها على جثة شخص مجهول الهوية تعرّض للقتل، داخل كيس أسود في منطقة خالية من السّكان في منطقة العارضة في محافظة البلقاء .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق أعاد فتح ملف التحقيق في القضية بعد الوصول الى بيّنات ومعلومات جديدة قد تقود إلى تحديد هويّة الجثّة والقاتل .
وأضاف، أنّ المعلومات قادت المحققين إلى اسم القتيل وهويّته وللتأكد أُجريت الفحوصات البيولوجية لمقربين منه لدى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والتي أكّدت هويّته .
وجرى بعد ذلك إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المقرّبين من الضحية وأصدقائه، وبعد التحقيق معهم أفادوا أنّ صديقاً للمغدور قام بقتله داخل منزله شمال العاصمة بعد خلاف حصل بينهما وأنّه قام بمساعدة شخص آخر بنقل الجثّة بواسطة مركبته وإلقائها في منطقة خالية من السّكان، وتبيّن أنّ القاتل مقيم خارج المملكة وجرى التعميم عليه دولياً .
وتابع أنّه جرت إحالة أوراق القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي باشر التحقيق وقرر مباشرة إجراءات التعميم وجلب المتّهم الرئيس ، وتوقيف اخر 15 يوما عن تهمة التدخل والتحريض بالقتل.


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