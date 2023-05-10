رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير البطاينة

وطنا اليوم:مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بتشييع جثمان وزير الصحة الأسبق والنائب والعين السابق ومدير الخدمات الطبية الملكية الأسبق الدكتور عارف السعد البطاينة، والد الوزير الأسبق علاء البطاينة.

ونقل العيسوي، خلال حضوره مراسم تشييع جثمان الفقيد، الذي قضى بعد مسيرة عطاء كرسها في خدمة الوطن وقيادته، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي المرحوم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه