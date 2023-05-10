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#عاجل 5 وفيات بتدهور شاحنة على مركبات في منطقة نزول العدسية

منذ 11 دقيقة
#عاجل 5 وفيات بتدهور شاحنة على مركبات في منطقة نزول العدسية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مساء اليوم مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.
إذ نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى،والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير .


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