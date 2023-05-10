4 وفيات إثر حادث تدهور مروع في عجلون

وطنا اليوم:ارتفع عدد وفيات حادث التدهور الذي في منطقة عين الزغية في محافظة عجلون ، الى 4 وفيات ، فيما بقي شخص خامس قيد العلاج.

وبين مصدر امني ان فرق الانقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون وشرطة عجلون تعاملت، مساء الأربعاء، مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في واد بعمق 100 متر في منطقة كفرنجه.

حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازم للمصاب ومن ثم نقله واخلاء الوفيات الى مستشفى الإيمان الحكومي