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رئيس مجلس الاعيان يهنىء د. احمد ابو غنيمة بمناسبة صدور العدد الذهبي من مجلة علوم الصيدلة

منذ 3 ثواني
رئيس مجلس الاعيان يهنىء د. احمد ابو غنيمة بمناسبة صدور العدد الذهبي من مجلة علوم الصيدلة

وطنا اليوم:ثمّن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز جهود د. احمد زياد ابو غنيمة رئيس تحرير مجلة علوم الصيدلة في الموظبة على إصدارها منذ ١٥ عاماً.
جاء هذا في الرسالة التي ارسلها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز للزميل ابو غنيمة لتهنئته بمناسبة صدور العدد الذهبي من المجلة.
واثنى الفايز في رسالته على دور مجلة علوم الصيدلة في تعزيز ثقافة ووعي المواطنين بمختلف القضايا المتعلقة بعلوم الصيدلة والصحة العامة.
ومجلة علوم الصيدلة، اول مجلة دورية متخصصة في العلوم الصيدلانية تصدر من القطاع الخاص في الاردن منذ تاسيس امارة شرقي الاردن، وصدر العدد الاول منها في نيسان ٢٠٠٧، ورئيس تحريرها د. احمد زياد ابو غنيمة ، عضو وامين سر مجلس نقابة الصيادلة لعدة دورات.


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