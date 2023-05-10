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فتوى شرعية بشأن تصوير حوداث السير في الأردن

منذ 3 ثواني
فتوى شرعية بشأن تصوير حوداث السير في الأردن

وطنا اليوم:استهجن الدكتور حسان ابو عرقوب الناطق الإعلامي بإسم دائرة الإفتاء العام تصوير الحوادث، مشيرا في المقابل إلى أن التصوير خلال قيادة المركبة استهتار بالقوانين والانظمة وقواعد السير، وهو أيضا استهتار بحياة الإنسان، ما يعني حرام شرعا.
وقال في تصريحات لإذاعة الامن العام: وقال: الإنسان المستهتر أثناء القيادة آثم عند الله تعالى، وسيحاسب على ذلك، مشيرا الى ان مخالفة قانون السير تعتبر حرام شرعاً، داعيا الى التعامل برحمة مع بعضنا عند وقوع حادث السير
ونوه أن هذه الممارسة انتهاك للخصوصية الإنسانية وتعد صارخ على حرمته


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