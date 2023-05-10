الأمن العام يطلق تطبيق مكالمات الطوارئ للصمّ بدعم من أورنج وشركات الاتصالات

وطنا اليوم:في إطار جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالحلول الرقمية المتقدّمة، قدمت أورنج الأردن دعمها لتطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم المجانية (114) التابع لمديرية الأمن العام.

وكانت أورنج الأردن قد شاركت في حفل إطلاق تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم المجانية (114) وتوسيع خدمة الاتصال في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، وممثلين عن شركات الاتصالات، بما فيها أورنج، والشركة العالمية الحديثة لتطوير برامج الاتصالات وعدد من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية/الصمّ.

وقالت أورنج الاردن في بيان صحفي صادر عنها، أنه انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول تعتز بهذه الخطوة التي تُعد إنجازاً حقيقيا في إطار تمكين المجتمع من الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى إحدى أهمّ الخدمات العامّة، لافتةً إلى أنّ التطبيق يجسّد مدى أهمية الجهود التشاركية في تحقيق هذه الأهداف والتزامها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمجلس الأعلى ضمن مظلّتها “قدراتنا مختلفة ولكنّ إمكانياتنا أكيدة.

يشار إلى أن هذا التطبيق يأتي تجسيداً للاتفاقية التي وقّعتها أورنج الأردن مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام في العام 2020، لتطوير تطبيق للخلوي مخصص لمكالمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.